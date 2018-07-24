Пожары в Швеции: стало известно, сколько леса уже уничтожил огонь

В Швеции лесные пожары уничтожили уже около 25 тысяч гектаров леса. Убытков огонь нанес более чем на 900 млн крон, сообщает The Local.

Известно, что в этом году огонь охватил значительно большие территории, чем в 2014-м, когда пожары повредили четырнадцать тысяч гектаров. В то время это была самый серьезный лесной пожар в Швеции за последние 40 лет.

И хотя масштабы нынешних пожаров сокращаются, спасатели предупредили о высоком риске возникновения новых очагов. Максимальная температура в большинстве регионов страны превышает 30 ° С.