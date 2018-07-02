Вертолет подано: гангстер эпично сбежал из тюрьмы

Во Франции один из самых известных преступников Редуан Фаиди сбежал из тюрьмы на вертолете. С бегством ему помогли вооруженные люди.

Об этом пишет Le Figaro.

Отмечается, что трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, требуя освобождения Фаиди. Этим они отвлекли внимание охраны.

Одновременно во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. На нем преступники и скрылись. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

Позже вертолет нашли сгоревшим к северу от Парижа. Полиция допрашивает пилота, которого злоумышленники взяли в заложники.

Известно, что Фаиди отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году. Фаиди считается одним из самых известных гангстеров Франции.

Кстати, это уже не первый его побег. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит. Так он вырвался из тюрьмы и скрылся на машине, которая ждала его снаружи.