В австралийском заповеднике живет гигантский кенгуру

В одном из австралийских заповедников живет огромный кенгуру Монти. Его вес составляет около ста килограммов, а рост - более двух метров. Он известен тем, что очень любит драться. Иногда его боятся даже работники заповедника, которые его кормят.

Считается, что Монти - еще подросток, а потому может вырасти еще.

Интересно, что уже сейчас Монти больше и тяжелее своего знаменитого отца Роджера - кенгуру, о котором снимал фильмы National Geographic.