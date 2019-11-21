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21 ноября • обновлено в 15:09
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Ханг - инструмент с удивительным звучанием

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Ханг – металлический инструмент, который состоит из двух полусфер.

Инструмент впервые был разработан в 2000 году Феликсом Ронером и Сабиной Шерер в Швейцарии.

Этот инструмент был создан на основе многолетнего изучения карибского стального барабана и многих других резонирующих барабанных инструментов со всего мира.

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

скриншот из видео

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

скриншот из видео

На стороне “Ding” расположено 7-8 тональных областей, которые образуют тональный круг. На стороне “GU” находится резонаторное отверстие 8-12 см, на котором можно играть как на уду или использовать его для модуляции звука Ding.

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

скриншот из видео

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

Ханг - инструмент с удивительным звучанием

скриншот из видео

В данном видео Вы можете увидеть процесс создания этого удивительного инструмента.

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