Ханг - инструмент с удивительным звучанием
Ханг – металлический инструмент, который состоит из двух полусфер.
Инструмент впервые был разработан в 2000 году Феликсом Ронером и Сабиной Шерер в Швейцарии.
Этот инструмент был создан на основе многолетнего изучения карибского стального барабана и многих других резонирующих барабанных инструментов со всего мира.
Ханг - инструмент с удивительным звучанием
скриншот из видео
Ханг - инструмент с удивительным звучанием
скриншот из видео
На стороне “Ding” расположено 7-8 тональных областей, которые образуют тональный круг. На стороне “GU” находится резонаторное отверстие 8-12 см, на котором можно играть как на уду или использовать его для модуляции звука Ding.
Ханг - инструмент с удивительным звучанием
скриншот из видео
Ханг - инструмент с удивительным звучанием
скриншот из видео
В данном видео Вы можете увидеть процесс создания этого удивительного инструмента.
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