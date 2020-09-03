Мужчина устроил скандал на Новой почте из-за маски

Борис Бондарь Видео 15:59, 3.09.2020 Обновлено: 16:05, 3.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Полякова и другие звезды устроили протесты под стенами Кабмина. Фото и видео

Минобразования назвало 10 самых популярных вузов Украины

Меркель: Навальный – жертва преступления, его хотели заставить молчать

C такой минималкой украинцы будут бежать из страны: как стараются "слуги"

На Харьковщине и Луганщине вспыхнули лесные пожары: полностью уничтожено село. Фото и видео