Муж топ-пропагандистки Путина назвал Украину частью России
78
Скандальный режиссер Тигран Кеосаян, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.
Кремлевский тезис он озвучил во время своего пропагандистского спича об открытии железнодорожной ветки Крымского моста в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
1
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы