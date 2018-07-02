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Очень близко: дайвер сумел снять тигровую акулу

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В американском штате Флорида дайвер Бартоломео Бове во время погружения под воду смог снять на видео тигровых акул. Он показал их с невероятно близкого расстояния, едва не заглянув в их пасти.

На видео видно, как акула подплывает к дайверу, однако тот не паникует, а кормит хищника рыбой.

Бове, шутя, назвал акулу нескромной, поскольку после угощения она напала и на ящик с приманкой.

Тигровые или леопардовые акулы - одни из самых хищных рыб. Их длина достигает пяти с половиной метров, вес - около тонны. Хищницы ведут преимущественно ночной образ жизни. Большую часть времени они медленно патрулируют территорию, но становятся невероятно быстрыми, почувствовав, что пища близко.

Место
США
Объект
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