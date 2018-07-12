Аннексия Крыма: Трамп обвинил Обаму

Аннексия Крыма: Трамп обвинил Обаму123Читать новость на украинском
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в аннексии Крыма.
Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Европейская правда.
Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, Трамп отметил, что Обама мог остановить все, что происходило, однако не сделал этого.
"Что произойдет с Крымом дальше, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул Трамп.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.