Аннексия Крыма: Трамп обвинил Обаму

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в аннексии Крыма.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, Трамп отметил, что Обама мог остановить все, что происходило, однако не сделал этого.

"Что произойдет с Крымом дальше, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул Трамп.