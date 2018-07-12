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Аннексия Крыма: Трамп обвинил Обаму

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в аннексии Крыма.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, Трамп отметил, что Обама мог остановить все, что происходило, однако не сделал этого.

"Что произойдет с Крымом дальше, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул Трамп.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дональд ТрампБарак Обама
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