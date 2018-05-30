В Кабуле произошел теракт возле МВД

У здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле утром прогремели взрывы. После этого на территории было слышно стрельбу.

СМИ сообщают, что смертник за рулем начиненного взрывчаткой машины въехал в блокпост и подорвался. После этого здание атаковали боевики с автоматическим оружием.

По словам очевидцев, всего взрывов прогремело три.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Ответственность за взрыв еще никто на себя не взял.