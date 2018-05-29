У Бельгии произошла стрельба: 4 жертвы

У Бельгии произошла стрельба: 4 жертвы8тЧитать новость на украинском
В бельгийском городе Льеж правоохранители нейтрализовали мужчину, который открыл стрельбу на улице. Он захватил в заложницы женщину и смертельно ранил двух полицейских.
Очевидцы рассказывают о большом количестве выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.
Позже стало известно, что всего во время инцидента погибли 4 человека. К тому же, по информации очевидцев, нападавший якобы кричал "Аллах акбар!" во время стрельбы. Полиция не исключает версию теракта.
Однако пока причины нападения мужчины неизвестны.
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