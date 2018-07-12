Пучдемона вернут в Испанию

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона отправят на родину.

Соответствующее постановление 12 июля принял Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. Основанием для этого решения стало обвинение Пучдемона в незаконном расходовании бюджетных средств.

Однако одновременно суд решил снять с Пучдемона обвинения в восстании, по которым в заключении в Испании находятся ряд каталонских политиков.

Но никаких мер по нему не применили. Пучдемон и далее на свободе.

Напомним, политик покинул Испанию после того, как 1 октября Каталония провела референдум о независимости, против которого выступал официальный Мадрид. В конце марта его задержали в Германии, после чего выпустили под залог.