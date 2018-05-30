На аукционе продадут уникальную жемчужину

На аукцион в Гааге выставили самую большую в мире пресноводную жемчужину "Спящий лев". Его вес составляет 578 карат.

Эта жемчужина уникальна, поскольку она выросла в природе, без участия человека.

На сегодняшний день "Спящий лев" находится в частной коллекции Германа Доммиса.

"Поскольку это частичка природы, ее дар, жемчужина должна выставляться в музее", - прокомментировал коллекционер свое решение.

Специалисты считают, что жемчужина была найдена в Китае и прежде принадлежала российской императрице Екатерине Великой. Аукцион в Гааге, где продадут "Спящего льва", состоится 31 мая.

Организаторы аукциона считают, что продадут уникальную вещь за более чем 500 тысяч евро.