Готовился 6 лет: француз переплывет океан

Француз Бенуа Леконт решил стать первым человеком, который переплыл Тихий океан.

Свой заплыв он начал от берегов Японии, сообщает ВВС.

51-летний Леконт планирует посвящать заплыву по 8 часов в сутки. Таким образом, примерно через полгода он сможет преодолеть девять тысяч километров, чтобы добраться до берегов США.

Своим рекордом пловец хочет привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления.

Группа ученых, отправилась вслед за Леконт, будет исследовать состояние океана на протяжении всего пути француза.

Наблюдать будут и за состоянием здоровья спортсмена.

Подготовка к путешествию длилась более 6 лет.