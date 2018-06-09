Готовился 6 лет: француз переплывет океан

Готовился 6 лет: француз переплывет океан167Читать новость на украинском
Француз Бенуа Леконт решил стать первым человеком, который переплыл Тихий океан.
Свой заплыв он начал от берегов Японии, сообщает ВВС.
51-летний Леконт планирует посвящать заплыву по 8 часов в сутки. Таким образом, примерно через полгода он сможет преодолеть девять тысяч километров, чтобы добраться до берегов США.
Своим рекордом пловец хочет привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления.
Группа ученых, отправилась вслед за Леконт, будет исследовать состояние океана на протяжении всего пути француза.
Наблюдать будут и за состоянием здоровья спортсмена.
Подготовка к путешествию длилась более 6 лет.