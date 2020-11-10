Можно ли использовать несколько раз одну медицинскую маску.mp4

Анна Паскевич Видео 16:26, 10.11.2020 Обновлено: 16:56, 10.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября

Бродский – Зеленскому: проедьтесь по больницам и посмотрите в глаза умирающих

Армения, РФ и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны в Карабахе: вспыхнули протесты. Подробности онлайн

В Генштабе уничтожили материалы о вторжении России в Крым. Документ