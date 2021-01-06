ДТП с опрокидыванием на мосту Патона

Олег Тимченко Видео 09:37, 6.01.2021 Обновлено: 09:39, 6.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Меркель и Путин поговорили об Украине

У украинцев могут забрать жилье за долги: в каком случае пойдут на крайние меры

Стало известно, в каких странах быстрее всего идет вакцинация от COVID-19. Инфографика

Grosu вернулась к "Бджілке" и перевыпустила "знаковый" альбом

Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы