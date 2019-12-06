В наши дни мототриал прочно закрепился в календаре официальных соревнований FIM (Международной Мотоциклетной Федерации). И с каждым годом привлекает все большее число последователей в связи с вполне естественным желанием любого человека – преодолевать новые препятствия на своём пути.

Мототриал - увлекательная дисциплина Скриншот из видео

Мототриал - увлекательная дисциплина Скриншот из видео

Несмотря на отсутствие затяжных прыжков и высоких скоростей, мототриал является не менее зрелищной и захватывающей дисциплиной, чем, например, мотокросс или эндуро. Мастерство райдеров поражает воображение - их невероятный контроль над мотоциклом, умение находить баланс на самых узких поверхностях стоя на одном колесе, а также выполнение невероятных прыжков на отвесные стены или скалы вызывают шквал эмоций у зрителей и болельщиков.

Мототриал - увлекательная дисциплина Скриншот из видео

Мототриал - увлекательная дисциплина Скриншот из видео

Наибольшее число последователей у мототриала находятся в Испании, Франции и, естественно, Великобритании.

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