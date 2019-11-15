Главная Новости
15 ноября • обновлено в 14:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Загадковий мотоцикліст

96
Читать материал на украинском

Іспанія – країна, де люблять розваги. Гучні пісні, видовищні події і, звісно, безліч вуличних аніматорів, які розважають не тільки туристів, але й місцевих жителів.

Загадковий мотоцикліст
Загадковий мотоцикліст

В цьому відео ми бачимо мотоцикліста, який застиг у польоті. Він торкається до мотоциклу лише руками, в той час як ноги вільно висять у повітрі. Досі ніхто не може зрозуміти механіку цього видовищного перфомансу.

Загадковий мотоцикліст
Загадковий мотоцикліст

На дошці під виконавцем сяє напис: "Ваші фотографії роблять мене гордістю, ваші пожертвування приносять радість як мені, так і Вам".

Ви на власні очі можете переконатися в видовищності цього перфомансу, переглянувши це коротке відео.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости