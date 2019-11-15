Загадковий мотоцикліст
Іспанія – країна, де люблять розваги. Гучні пісні, видовищні події і, звісно, безліч вуличних аніматорів, які розважають не тільки туристів, але й місцевих жителів.
В цьому відео ми бачимо мотоцикліста, який застиг у польоті. Він торкається до мотоциклу лише руками, в той час як ноги вільно висять у повітрі. Досі ніхто не може зрозуміти механіку цього видовищного перфомансу.
На дошці під виконавцем сяє напис: "Ваші фотографії роблять мене гордістю, ваші пожертвування приносять радість як мені, так і Вам".
Ви на власні очі можете переконатися в видовищності цього перфомансу, переглянувши це коротке відео.
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