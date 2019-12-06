Мотовертолет - на страже Дубая

HoverSurf совместно с полицией Дубая представила летающий электромотоцикл, предназначенный для патрулирования местности.

Транспортное средство показали на выставке Gitex 2017 в Дубае.

Мотовертолет скриншот из видео

Мотовертолет скриншот из видео

Байк рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов, а также поддерживает дистанционное управление. Он может подниматься на пять метров над землей и пролететь до шести километров на скорости 70 километров в час.

Кроме того, он может передвигаться по земле в режиме обычного мотоцикла и таким образом заряда хватит на восемь часов с максимальной скоростью в 200 километров в час.

Мотовертолет скриншот из видео

Мотовертолет скриншот из видео

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