150-метровый Золотой мост находится на высоте 1400 метров над уровнем моря

В городе Дананг во Вьетнаме появилась необычная туристическая достопримечательность. 150-метровый Золотой мост вдоль края горы Бана уже покорил Instagram.

150-метровый Золотой мост Скриншот из видео

150-метровый Золотой мост Скриншот из видео

Компания TA Landscape Architecture занималась возведением моста. Достопримечательность появилась на территории курорта курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Золотой мост на высоте 1400 метров над уровнем моря держится на двух каменных руках. Ладони специально состарили, чтобы создать необходимый стиль. Мост поддерживают еще восемь надежных опор.

150-метровый Золотой мост Скриншот из видео

150-метровый Золотой мост Скриншот из видео

Золотой мост в Дананге является частью государственной программы по привлечению туристов в регион. Достопримечательность облагородили, высадили цветы лобелии и проложили дорожку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!