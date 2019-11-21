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21 ноября • обновлено в 03:17
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Строительство мостов – дело непростое

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С самого начала развития человечество столкнулось с проблемой преодоления водных препятствий.

В то время природным прототипом моста было дерево, упавшее с одной стороны на другую.

Строительство мостов – дело непростое

Строительство мостов – дело непростое

Скриншот из видео

Строительство мостов – дело непростое

Строительство мостов – дело непростое

Скриншот из видео

В Средние века рост городов и бурное развитие торговли вызвало необходимость в большом количестве прочных мостов. Развитие инженерной мысли позволило строить мосты с более широкими пролётами, пологими сводами и менее широкими опорами. Самые крупные мосты того времени достигают в пролёте более 70 метров.

Строительство мостов – дело непростое

Строительство мостов – дело непростое

Скриншот из видео

Строительство мостов – дело непростое

Строительство мостов – дело непростое

Скриншот из видео

В 12 столетии на Руси появился наплавной мост через Днепр, в то время как наиболее распространенными были арочные деревянные мосты.

С развитием технологий люди начали строить мосты из бетона и металла. В наше время к мостам применяются особые требования. Они должны быть достаточно крепкими, чтобы выдерживать большой вес.

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