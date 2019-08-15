Московская церковь не заинтересована в том, чтобы люди думали: заявление священника ПЦУ

Московская церковь не заинтересована в том, чтобы люди думали: заявление священника ПЦУ51 Читать материал на украинском
Священник ПЦУ, военный капеллан в ВСУ Андрей Гуль рассказал о ключевых различиях ПЦУ и российской православной церкви.
Он отметил, что если человек приходит в церковь, он должен четко понимать, с какой целью он туда идет. Такой целью может быть совместная молитва, ведь в храме люди мольться не в одиночестве, а вместе с другими прихожанами. То есть, одеваться необходимо так, чтобы не отвлекать от молитвы других. Он заявил, что женщинам не обязательно надевать на голову платок. Это традиция, но если женщина, идя с работы, желает помолиться, то она может зайти в церковь и без платка, церковные законы этого не запрещают, добавил священник.
Отец Андрей отметил, что православная церковь так же, как и католическая активно интересовалась наукой и свидетельством этого он назвал Киево-Могилянскую академию, которая является преемницей Киевской братской школы, основой которой было именно духовное образование.
Он заявил, что главной задачей священника является проповедь слова Божьего, это то, что завещал Христос и потому предстоятель ПЦУ Эпифаний призывает применять все возможные ресурсы, в том числе и социальные сети, чтобы доносить слово Божие до прихожан. И это, по словам отца Андрея является в своем роде некоторой реформой по сравнению с обычаями крепостного Московского патриархата. ПЦУ призывает человека думать и задавать себе вопросы: "почему?", "зачем?". А российская церковь абсолютно не заинтересована в том, чтобы прихожане думали.
Православная церковь Украины, по словам Гуля, призвана служить народу Украины, в первую очередь. Поэтому предстоятель ПЦУ Эпифаний призвал украинских сященнослужителей ехать на фронт и проповедовать слово Божие там. Многие из священников ПЦУ откликнулись на это предложение. Это объясняет и цвет наряда отца Андрея. По его словам, на фронте все носят одежду зеленого цвета хаки, поэтому и священники стали носить подрясники такого цвета. Впервые это новшество было использовано во время военного парада, чтобы идентифицировать военных капелланов.
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