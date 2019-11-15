Можно ли считать исключения депутатов расколом в партии "Слуга народа": политолог

Политический эксперт Александр Москалюк в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, можно ли считать исключение двух депутатов началом раскола партии "Слуга Народа".

"Раскол может быть, если что-то было монолитное. Чтобы говорить о монолитности, то нужно, чтобы партия дольше существовала. Была похожая история с расколом в лейбористской партии, которая была стабильной долгий период времени и за это время стала классической. Ну, а как можно говорить о расколе партии, которая существует такой короткий промежуток времени? И второй момент - когда формируется какая-то команда, надо подбирать людей неконфликтных, где каждый должен понимать свою фукцию и чувствовать себя частью команды. А здесь, выражаясь футбольной терминологией, каждый чувствует себя Криштиану Рональду. При том, что до уровня профессионализма этого футболиста им очень далеко", - заявил эксперт.

Он отметил, что досрочных парламентских выборов украинцам стоит ждать где-то через 10-18 месяцев.

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