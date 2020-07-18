Мер Умані зазнав замаху на життя, а заступник черкаського мера інсценував своє вбивство з ДБР

Олег Дейнека, Валерий Товмач Видео 12:02, 18.07.2020 Обновлено: 22:07, 18.07.2020

Почалися перегони.

Мер Умані Олександр Цебрій пережив замовне вбивство, а інсценований заступником черкаського міського голови Юрієм Ботнаром замах на його життя, нібито попереджений напередодні співробітниками Державного бюро розслідувань, виявився частиною його передвиборчої кампанії, здійснюваної за рахунок уманського народного депутата Антона Яценка.

Про це йшлося на сьогоднішній терміновій прес-конференції міського голови Умані, на якій Олександр Цебрій повідомив, що запровадження карантину не дозволило українцям відзначати Великдень й так звані "гробки", і унеможливлює святкування в Україні хасидами їхнього Нового року. Також мер Умані попередив всі політичні сили та релігійні конфесії про недопущення в місті будь-яких провокацій релігійної ворожнечі.

На питання журналістів інформаційного агентства "Новини України" про фінансування народним депутатом Антоном Яценком, сином головного уманського рабина, передвиборчої кампанії відомого проявами крайнього антисемітизму заступника черкаського мера Юрія Ботнара, а також показове попередження співробітниками ДБР інсценованого ним же замаху на його ж життя, міський голова Умані привселюдно заявив про замовлення його вбивства все тим же парламентарем Антоном Яценком і відсутність дій по цьому замаху на його життя з боку абсолютно всіх правоохоронних органів України, як і по справі про смертельну дорожню аварію, здійснену Антоном Яценком на самому початку його участі у парламентських виборах 2012 року.

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