Модные тренды на 2020 год: визажист
Блогер, beauty-эксперт, визажист в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
Она рассказала о модных трендах в визаже на 2020 год.
"Должна быть здоровая кожа лица. Лицо должно светить, но не косметикой, а здоровьем. Тоже самое касается и волос, оно должно выглядеть так, будто вы только что из душа", - заявила
По ее мнению, хотя бы один раз каждая женщина имеет обратиться к профессиональному визажисту, который не только поможет делать макияж самостоятельно, а и посоветует, что следует держать в косметичке.
Она также прокомментировала, как за собой ухаживают известные в мире женщины-политики.
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