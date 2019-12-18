Модные тренды на 2020 год: визажист

Блогер, beauty-эксперт, визажист в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала о модных трендах в визаже на 2020 год.

"Должна быть здоровая кожа лица. Лицо должно светить, но не косметикой, а здоровьем. Тоже самое касается и волос, оно должно выглядеть так, будто вы только что из душа", - заявила

По ее мнению, хотя бы один раз каждая женщина имеет обратиться к профессиональному визажисту, который не только поможет делать макияж самостоятельно, а и посоветует, что следует держать в косметичке.

Она также прокомментировала, как за собой ухаживают известные в мире женщины-политики.

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