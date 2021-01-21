Модель коронавируса в 3D.mp4

Таша Адамович Видео 20:13, 21.01.2021 Обновлено: 20:37, 21.01.2021

В сети появилась модель коронавируса в 3D-формате. Ее создали австрийские ученые.

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