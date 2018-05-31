В Германии мужчина устроил резню в поезде100Читать новость на украинском
В Германии мужчина устроил резню в поезде. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.
Как оказалось, нападение совершил 24-летний беженец. Известно, что в Германию он попал в сентябре 2015 через Австрию. Здесь ему предоставили убежище.
Правоохранители исключают, что нападение имело террористическое основание.
Напомним, инцидент произошел на вокзале северогерманского города Фленсбург.
Известно, что в поезде, который прибыл из Кельна, начался спор.
Во время ссоры нападающий ранил пассажира, а потом напал на полицейского. В ответ женщина застрелила злоумышленника. Она также получила ранения. Причина агрессивного поведения мужчины выясняется.