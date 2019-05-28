"Мне говорили, что я предатель. Но время расставило все точки над "і", - Владислав Ващук в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА". 4

Футболист, по праву вошедший в число величайших игроков киевского "Динамо" всех времен, один из главных моторов звездной команды Лобановского, "Иуда" для одних, и "Кумир" для других фанатов футбола – Владислав Ващук в блиц-шоу "Без грима" расскажет о том, почему Андрей Шевченко может конкурировать с Месси, а с Роналду - нет, почему футболисты танцуют под "Грибы", какая бывает аллергия на черешню и как опыт футбольного защитника помогает в защите собственных детей.

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