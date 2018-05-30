Принц Гарри и Меган Маркл сменили место для медового месяца

Принц Гарри и Меган Маркл сменили место для медового месяца268Читать новость на украинском
Герцог и герцогиня Сассекском изменили маршрут своего медового месяца.
Если раньше принц Гарри и его жена Меган Маркл планировали поехать в Намибию, то теперь посетят Канаду.
Они будут наслаждаться отдыхом в отеле Fairmont Jasper Park Lodge в провинции Альберта на западе страны. Это место СМИ называют "самым скучным курортом в мире".
Однако известно, что для пары подготовили домик с шестью спальнями.
Интересно, что именно здесь в 2005 году останавливались королева Елизавета II и принц Филипп, а в 1939-м - король Георг VI и королева Елизавета I.