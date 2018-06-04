Экс-муж Меган Маркл планирует снова жениться

Бывший муж Меган Маркл, кинопродюсер Тревор Энгельсон решил жениться. Через две недели после королевской свадьбы он сделал предложение своей девушке - 31-летней Трейси Курланд.

Фотографией с будущей женой Энгельсон поделился в своем Instagram.

"Самый счастливый парень, которого я знаю! Приготовьтесь к вечеринке", - подписал Тревор фото.

Напомним, Меган и Тревор были женаты два года, хотя до свадьбы встречались почти 8 лет.