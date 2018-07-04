Ела колбасу в супермаркете: стала известная судьба кошки

Кошку, которая полакомилась колбасой с прилавка одного из супермаркетов на киевском Виноградаре, временно поселили у себя волонтеры.

Об этом в Facebook рассказала Марина Самойленко, в которой сейчас и живет кошка.

Девушка рассказала, что когда приехала забирать животное, та была в стрессовом состоянии и не давалась в руки.

Ее накормили, а шерсть обработали от паразитов.

Кошке на вид месяцев 8-10. Волонтеры думают над именем для нее.