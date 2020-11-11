Митинг в Киеве

Obozrevatel Видео 10:59, 11.11.2020 Обновлено: 11:01, 11.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Днепре от коронавируса умер заведующий отделением больницы Мечникова

Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Находившийся в розыске экс-чиновник Януковича стал депутатом Закарпатского облсовета

Жители Днепра рассказали о поддержке их инициатив мэром Филатовым

Умерла теща Порошенко