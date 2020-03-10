Мировой экономический кризис: когда он ударит по Украине

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, когда экономический кризис ударит по Украине.

"Рано или поздно он придет. В мире экономики существует определенная цикличность: вспомните 98 год, 2008 год и то, что происходит сегодня является очередным циклом. Почему это происходит? Все экономические войны, которые разворачивались в последнее время, они шли на пользу каждого конкретного государства, но вредили мировой экономике. Если из-за коронавируса происходит сокращение экономики Китая, который потреблял наше сырье, то это отразится на нашей экономике", - заявил экономист.

Он добавил, что мы можем почувствовать экономический кризис позже чем развитые страны.

"На сегодня то, что происходит с прыжками валют в Украине, я отношу к определенному медийному хайпу и подогреву интересов спекулянтами. Я надеюсь, что курс не прыгнет до 28 грн за доллар, но при этом должен быть изменен формат сотрудничества нового министра финансов с Нацбанком Украины", - заявил Гарбарук.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал