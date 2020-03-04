Мировой экономический кризис: экономист о влиянии коронавируса

Экономист Борис Кушнирук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE"

Он прокомментировал влияние коронавируса на мировую экономику и возможность мирового экономического кризиса в этом году.

"Надо начать с того, что мы уже некоторое время живем в глобальном экономическом кризисе, который я наблюдаю с 2000 года. Этот кризис связан с изменением устройства мира. Меняется структура экономики и распределение производительных сил. Поэтому некоторые страны переживают упадок. Можно посмотреть, что происходит в Европе. Даже в США. Поэтому мы находимся в кризисе, в котором происходят обострения. И сейчас я вижу очередное обострение в следствие коронавируса", - заявил Кушнирук.

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