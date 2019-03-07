Минобразования отменило аттестаты: Obozrevatel News в 12:00 от 07.03.2019

Нападение на общественного активиста в Запорожье

В Запорожье четверо неизвестных напали на общественного активиста. Как сообщает полиция области, это произошло накануне вечером в подъезде дома. Нападавшие были в масках. Они начали избивать мужчину, а затем выстрелили ему в левое бедро.

Вопрос Крыма на Совбезе ООН

Пять лет аннексии Крыма. В Нью-Йорке сегодня собирается Совет Безопасности ООН, на повестке дня – ситуация на оккупированном полуострове. Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что на заседании кроме государств-членов Совбеза будут представители других стран-участниц ООН и международных организаций. Николенко убежден – главным результатом заседания Совета безопасности ООН должно стать усиление международного давления на Россию.

Минобразования отменило аттестаты

Минобразования отменило аттестаты в школах. Теперь после окончания 4-го класса - ученикам будут выдавать свидетельства о получении начального образования. После 9-го класса – свидетельство о базовом среднем образовании. А после завершения школы в 11-м или 12-м классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!