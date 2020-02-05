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7 февраля • обновлено в 08:37
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Министр заявил, что Украина теряет до 15 млрд гривень из-за теневого алкоголя

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен.

После того как этим вопросом начало заниматься правительство, в бюджет добавилось почти полмиллиарда гривен. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"2019 год стабильно ниже, чем 2018 год. Затем мы осенью начали заниматься этим вопросом. И, видите, какой прыжок... Стабильно было ниже, чем в 2018 году. А потом почти полмиллиарда плюс", – отметил Дубилет.

"И это при том, что это мы еще не внедрили электронную акцизную марку, не сделали полную перезагрузку по всем органам, которые отвечают за это. Но, в принципе, оно уже дало свой эффект. Я считаю, что круто сработали", – резюмировал министр Кабинета министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на:

  • водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

  • коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

  • вина – на 7,4-10,2%.

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