Минеральная вода "Каховка" может быть заражена: подробности от мэра

Видео 17:21, 29.04.2020 Обновлено: 17:22, 29.04.2020

Из-за вспышки коронавируса город Каховку Херсонской области закрыли на карантин, но жизнь города не останавливается. Работают предприятия, работает транспорт, до 4 мая действуют определенные ограничения на въезд и выезд.

Водоснабжение всех жителей обеспечивается 24 часа в сутки, и с питьевой водопроводной водой у горожан проблем нет. Тем не менее, на предприятии, разливающем минеральную воду "Каховка", выявлены случаи заражения коронавирусом.

"На сегодняшний день это предприятие остановлено, остановлена отгрузка этой разливной минеральной воды", - сообщил в эфире ObozTV городской голова Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

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