В Беларуси милиция и ОМОН использовали автомобили скорой помощи для перемещения

Борис Бондарь Видео 17:07, 12.08.2020 Обновлено: 17:09, 12.08.2020
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