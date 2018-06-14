Совсем маленький: в Бельгии показали детеныша жирафа

В Бельгии публике показали маленькое жирафеня, которое родилось в зоопарке Планкендел в воскресенье, 10 июня.

Малыша назвали Твиг. Это означает "жираф" на языке суахили, а также является частью названия африканского проекта Twiga Tracker, который касается защиты дикой природы.

По словам работников зоопарка, Твиг встал на ноги уже через 20 минут после рождения, которое традиционно сопровождается падением с почти двухметровой высоты.

Твиг - шестой детеныш жирафа Барби.