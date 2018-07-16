Голова Трампа: мужчина придумал необычную кормушку

Мужчина, который любит угощать животных чем-то вкусненьким, решил сделать для них необычную кормушку.

Он захотел, чтобы она была на какую-то актуальную тему. И придумал для кормушки идеальную форму - голова президента США Дональда Трампа!

Теперь когда животные приходят полакомиться чем-то вкусненьким, можно наблюдать целое представление с большой головой Трампа и маленькими лапками, например, белочки!

Видео изобретательного мужчины приобретают все больше популярности в сети.