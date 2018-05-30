В Париже эвакуировали лагерь мигрантов

В Париже эвакуировали лагерь мигрантов173Читать новость на украинском
В столице Франции - Париже - утром в среду, 30 мая, начали эвакуацию крупнейшего лагеря для мигрантов в городе.
Об этом сообщает Le Figaro.
В лагере проживало около 1700 человек. Это выходцы из Судана, Эритреи, Сомали.
Это уже 35-я эвакуация лагеря мигрантов, которую власти Парижа организовала за три года. Жителей лагеря планируют расселить в двадцати временных убежищах во французской столице и окрестностях.
По информации СМИ, эвакуация происходила мирно. Мигранты выходили из палаток с вещами и ждали своей очереди.
В ближайшие месяцы власти Парижа планирует эвакуировать еще два лагеря.