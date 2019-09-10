Международный День предотвращения суицида: советы психолога

10 сентября ежегодно отмечается День предотвращения самоубийств. Самоубийство в современном мире считается одной из главных социальных и психологических проблем.

Украина входит в число 25 стран мира с самыми высокими показателями числа самоубийств. Медицинский психолог, суицидолог, кандидат психологических наук Наталья Бугаева заявила, что когда речь идет о статистике в вопросе самоубийств, то называются только цифры, которые подтверждены официально. То есть, когда следствие официально установило, что причиной смерти является самоубийство. Мы понимаем, отметила психолог, что далеко не все подобные смерти фиксируются как самоубийства, часто они официально обозначены как следствие несчастного случая.

По ее словам, считается, что около четырех миллионов человек погибает от самоубийств, а эта цифра больше официальных данных в четыре раза. Эксперт заявила, что фиксировать статистику праивльно обязательно нужно. Ведь правильная статистика позволяет определить, какие причины, возраст, люди какого пола больше или меньше совершают подобные поступки. Правильная статистика, по словам психолога, позволит предотвратить самоубийства в будущем. Например, с помощью анализа удалось выяснить маркеры, которые могут свидетельствовать о наличии соответствующих настроений у человека.

Она заявила, что просветительная работа с населением в этом направлении является крайне важной, ведь те представления социума о суициде, которые существуют сейчас, зачастую не соответствуют действительности. По мнению психолога, если население будет знать больше о маркерах самоубийств, то это будет спасать жизни многих людей.

Эксперт назвала основные причины совершения суицида среди детей и взрослого населения, а также дала советы, как предотвратить трагедию.

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