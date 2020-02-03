Местные выборы на Донбассе в октябре 2020: эксперт выразил сомнения

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал возможный ход проведения выборов на Донбассе и спрогнозировал судьбу этого региона в ближайшем будущем. О выборах на Донбассе, которые должны состояться в октябре 2020 года, накануне заявил господин Ермак.

"Давайте начнем с анализа фигур. Попробуем разобраться кто такой Ермак. Кто он вообще такой, чтобы делать подобные заявления? Это его личное мнение, или это мнение президента. Я думаю, что это попытка использовать пиар ради чего-то. Мы видим, что сейчас у нас используются те же самые технологии, которые у себя использует российские власти. На мой взгляд, если вспоминать о том, что сейчас происходит на Донбассе, об обстрелах и убийствах военнослужащих, то проведение выборов в октябре вообще не является реалистичным. Путин все равно будет продолжать делать все, чтобы показать, что он не влияет на эти территории", - заявил Козий.

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