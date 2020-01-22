Меняется законодательство, регулирующее работу СМИ в Украине: народный депутат

Народный депутат Украины Евгения Кравчук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала законопроект о медиа и министерскую инициативу по противодействию дезинформации, которые в ближайшее время начнут действовать в Украине.

"Я бы хотела разграничить авторство этих двух законопроектив. Закон о медиа - это авторство депутатов. И это наши обязательства перед Советом Европы, которые уже много лет переходят из одного созыва в другое. Прошлый созыв зарегистрировал закон, но тогда депутаты даже не дошли до первого чтения, поэтому нам нужно было заново регистрировать законопроект, собирать группу экспертов, обсуждать его. А вот второй законопроект, по противодействию дезинформации - это инициатива министерства культуры, молодежи и спорта. В пятницу была представлена концепция, текста пока нет, и мы сами, как депутаты его очень ждем", - заявила Кравчук.

Она также прокомментировала, как изменится работа медиа в Украине.

"Мы достаточно тесно поработали с Фейсбуком", - добавила депутат.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!