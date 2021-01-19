Мелания Трамп опубликовала прощальное обращение к гражданам США

Алексей Титофф Видео 10:45, 19.01.2021 Обновлено: 10:54, 19.01.2021

Первая леди США Мелания Трамп записала прощальное видеообращение к нации, в котором призвала отказаться от насилия. Запись она опубликовала у себя на странице в Facebook.

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