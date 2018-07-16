В Египте нашли мастерскую, где делали мумии

В некрополе египетской пустыне в Саккаре нашли ранее неизвестный погребальный комплекс.

В его центре находилась мастерская по мумификации, где когда-то жрецы подготавливали тела умерших для захоронения, пишет Science Alert.

Мастерская находится на глубине 30 метров. Здесь сохранилось множество хирургических инструментов и сосуды с остатками веществ, которые использовались в процессе мумификации. Также археологи нашли ряд погребальных камер с тремя деревянными гробами, известняковым саркофагом и мумией.

В одном гробу обнаружили и маску для мумий. Она сделана из позолоченного серебра. Глаза инкрустированы кальцитом, обсидианом и черным камнем. Такие маски не находили с 1939 года.