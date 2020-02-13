Медведчук заявил о разногласиях с Путиным по поводу Зеленского

Председатель политсовета партии "ОПЗЖ", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что у него возникли разногласия с главой России Владимиром Путиным при оценке Владимира Зеленского.

Подробностями он поделился в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер". Об этом сообщает "Страна".

По словам политика, это произошло в июне прошлого года, когда по приглашению главы РФ он принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В то время, отметил он, Зеленский только вступил в должность, поэтому журналисты поспешили спросить у Путина, как тот относится к новоизбранному президенту Украины, но с учетом того, что человек не имел отношения к политике и государственному правлению.

"И Владимир Владимирович очень так, лояльно и позитивно говорит: "Да, я не знаю этого человека, я еще не знаком, но его избрал украинский народ, и поэтому, конечно же… Ну, он, да, многого не знает", – передал слова президента России Медведчук.

Он также подчеркнул, что Путин тогда якобы подчеркнул, мол, вскоре Зеленский научится всему необходимому для своей новой должности: "Познает… И у него, если захочет, все получится в плане управления государством".

Далее, добавил нардеп, конференция закончилась и некоторые международные информационные агентства и российские каналы уже стали задавать вопросы ему, в частности, поддерживает ли он такую позицию Путина.

"Ну, кому задавать об Украине, если я там был один… Отвечаю: "Нет". – "Чего?" Говорю: "Категорически не согласен". Ну, потому что господин Путин говорит о том, что он научится, сделает. Да, но тогда вокруг него должны быть профессионалы, и он должен быть вот тем, мы уже говорили, политическим менеджером, человеком, который найдет команду и она будет реализовывать", – высказался тогда Медведчук.

При этом он отметил, якобы уже на тот момент знал то, что сейчас известно о команде Зеленского , откуда она набрана. По его словам, это было очевидным.

"Говорю: "А я гражданин Украины, живу в Украине и не хочу быть участником эксперимента. Потому что это эксперимент, пришли новые лица, люди, которые не участвовали в политических процессах и государственном управлении, и будут экспериментировать над страной и мной. Поэтому я не согласен с этой позицией, категорически не согласен", – заявил Медведчук.

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