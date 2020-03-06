Медицинских масок нет даже для врачей: экс-депутат

Народный депутат Украины VIII созыва Ирина Суслова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала заявления нового премьер-министра Украины относительно подачи воды в окупированный Крым, а также эпидемию коронавируса и ее распространение по Украине.

"Мне кажется, что коронавирус - это испытание, в том числе и для нашей системы здравоохранения, как мы справимся с эпидемией. Разные государства реагируют по-разному, но в каждом из них происходят системные действия. У нас пока эти действия несистемные. Тем более, что сейчас большое количество работников из Италии возвращаться домой перед праздниками. Я знаю, что Украина не готова, по Львовской области, например, в больницах нет термометров и медицинских масок даже для врачей. Другой вопрос, который меня беспокоит - это наши граждане, проживающие на неподконтрольных территориях. Украина несет ответственность за тех людей. Это наши граждане", - заявила Суслова.

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