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17 сентября • обновлено в 14:41
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Медицинская реформа Супрун продолжится, ведь она ориентирована на пациентов

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Глава правления в ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков прокомментировал решение президента Зеленского о Дне безопасности пациентов, который в Украине теперь отмечается 17 сентября.

Он отметил, что пациенты в Украине абсолютно не защищены, ведь для защиты прав любого гражданина в государстве должна работать правоохранительная и судебная система. По его мнению, за всю историю независимой Украины не было ни одного случая юридической ответственности тех, кто предоставляет или не предоставляет услуги пациентам.

Поэтому этот День Бадиков считает очень важным. Медицинскую реформу он также называет важной, ведь она пациентоориентирована. Эксперт надеется, что очень скоро эта реформа начнет внедряться и на вторичном звене.

Бадиков отметил, что реформа будет идти по тем рельсам, которые были заложены командой Ульяны Супрун. Так, по его словам, будет происходить, ведь ключевые вещи, которые касаются медицинской реформы, начали вводиться еще до Ульяны Супрун.

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