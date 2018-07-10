Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

Собаку породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли клонировали уже 49-й раз. Дело в том, что специалисты никак не могут понять, почему животное настолько миниатюрной.

Сейчас 6-летняя Милли при рождении весила меньше, чем 28 граммов, и помещалась в чайную ложку.

Ветеринары убеждали, что она не сможет выжить. Однако его хозяйка Ванесса Семлер не сдалась. Она кормила малышку каждые 2:00 из пипетки и смогла выходить.

В 2012 году Чудо-Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую маленькую собаку в мире.

Сейчас высота животного составляет около 10 сантиметров и весит 400 граммов.

12 клонов Милли живут в доме Семлер. Их зовут Молли, Малли, Мелли, Молли, Муму, Мила, Мэри, Мими, Мони, Мини, Мела и Мулан.