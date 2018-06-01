Джонни Депп попал в ДТП в России

Известный голливудский актер Джонни Депп попал в небольшую аварию в российском Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что автомобиль с актером выезжал из внутреннего двора отеля, где остановился актер. Там он неудачно вошел в поворот и задел стену. После этого автомобиль поехал дальше.

Напомним, накануне рок-группа Hollywood Vampires, где вместе с Деппом играют Элис Купер и Джо Перри, дала концерт в Санкт-Петербурге.